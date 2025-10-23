Ispezione al ponte sul Panaro chiude il casello di Modena Sud
Sulla A1 Milano-Napoli si stanno rendendo necessarie nuove attività di ispezione e manutenzione del ponte sul fiume Panaro.Per questo motivo, dalle 21:00 di questa sera, giovedì 23, alle 5:00 di venerdì 24 ottobre, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in entrata in entrambe le direzioni. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
