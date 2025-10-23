Iscrizione all’albo dei presidenti di seggio
Arezzo, 23 ottobre 2025 – Scade venerdì 31 ottobre il termine per presentare domanda d’iscrizione all’albo dei presidenti di seggio. Occorrono a tal fine buona condotta morale, essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Arezzo, età inferiore ai 75 anni, possesso del titolo di studio di scuola superiore. L’iscrizione non ha scadenza, è dunque permanente e va effettuata una sola volta, L’albo viene aggiornato a gennaio di ogni anno. Informazioni su https:www.comune.arezzo.itnode21230. 🔗 Leggi su Lanazione.it
