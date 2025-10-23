Isabelle Demers in basilica di Santa Maria Maggiore chiude il Festival Organistico Internazionale
Finale altamente spettacolare per la 33ª edizione del Festival Organistico Internazionale “Città di Bergamo”, venerdì 24 ottobre alle 21 in Basilica di Santa Maria Maggiore. Alla consolle del monumentale organo Vegezzi Bossi 1915 siederà infatti la straordinaria musicista canadese Isabelle Demers, definita dalla critica internazionale ‘la piccola dinamo’ per la sua inesauribile energia nell’affrontare repertori di rara difficoltà. Ascoltare, e veder suonare, quest’artista dotata di una musicalità prorompente e di una memoria prodigiosa è uno spettacolo impagabile, una vera gioia per menti e cuori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
