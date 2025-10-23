Isabella e il suo zaino airbag salvavita | Più chance di sopravvivere in caso di valanghe
Ravenna, 23 ottobre 2025 – Nivor, dispositivo d’emergenza che aumenta il tempo di sopravvivenza in caso di valanga, è stato selezionato tra i progetti finalisti al ’James Dyson award’, prestigioso concorso internazionale di design. L’inventrice è Isabella Campana, 22enne ravennate, studentessa di design all’università di Venezia. Isabella, cosa l’ha portato a studiare design? “Dopo il liceo scientifico a Ravenna mi sono iscritta alla laurea triennale in design del prodotto a Bologna per coltivare anche il mio lato più creativo. Ho apprezzato molto i corsi universitari, nei tre anni ho potuto sviluppare tante idee e come tesi finale ogni studente ha ideato un progetto su una tematica a scelta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
