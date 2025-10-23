iryna zarutska uccisa in metro cosa rischia decalos brown jr dopo le accuse della giuria federale

Il 34enne rischia la pena di morte per l’orrendo omicidio della giovane ucraina. Il 22 agosto 2023 rimarrà una data indelebile nella memoria della città: la giovane rifugiata ucraina Iryna Zarutska, 23 anni, è stata accoltellata a morte su un vagone della metropolitana leggera Lynx Blue Line. Mercoledì scorso, Decalos Brown Jr., 34 anni, è stato formalmente incriminato da una giuria federale con accuse che potrebbero costargli la pena di morte. Chi è Decalos Brown Jr. e perché la giustizia federale lo incrimina?. Brown, descritto nell’atto d’accusa come un individuo che ha agito con “sconsiderato disprezzo per la vita umana”, è ora sotto la lente della giustizia federale per violenza su un trasportatore ferroviario e su un sistema di trasporto di massa, che ha causato la morte. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

