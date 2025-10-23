Irlanda del Nord assolto un soldato britannico per il Bloody Sunday 

Il 23 ottobre un tribunale di Belfast ha assolto un soldato britannico accusato di due omicidi e cinque tentati omicidi durante il cosiddetto “Bloody Sunday”, nel 1972, uno degli episodi più drammatici del conflitto in Irlanda del Nord. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

