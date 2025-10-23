Irlanda del Nord assolto un soldato britannico per il Bloody Sunday

Il 23 ottobre un tribunale di Belfast ha assolto un soldato britannico accusato di due omicidi e cinque tentati omicidi durante il cosiddetto "Bloody Sunday", nel 1972, uno degli episodi più drammatici del conflitto in Irlanda del Nord.

È stato assolto un ex soldato britannico accusato dell’uccisione di due persone in Irlanda del Nord nel “Bloody Sunday”, nel 1972 - Un tribunale di Belfast, in Irlanda del Nord, ha assolto un ex paracadutista dell’esercito britannico, noto solo come “Soldato F”, accusato di aver ucciso due civili e di aver provato a ucciderne altr ... Si legge su ilpost.it

