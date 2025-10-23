Ireland Baldwin rompe il silenzio | Sono cresciuta tra narcisisti ora spezzo il ciclo
Alla vigilia del suo trentesimo compleanno, Ireland Baldwin – figlia degli attori Alec Baldwin e Kim Basinger – si confessa in un lungo post sul blog Substack. Nel testo, intitolato “30, Flirty, and Surviving”, la giovane modella racconta un passato segnato da solitudine, tensioni familiari e la consapevolezza dolorosa di essere cresciuta, come scrive lei stessa, “in una famiglia di narcisisti, inaffidabili e tossicodipendenti”. Un’infanzia segnata dal conflitto. Ireland Baldwin aveva appena sette anni quando i genitori si separarono nel 2002, dando inizio a una lunga e aspra battaglia legale per la custodia. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Crescere con genitori narcisisti”: la storia di Ireland Baldwin aiuta a capire le ferite invisibili dell’infanzia e come uscirne - X Vai su X
Alla vigilia del suo trentesimo compleanno (giovedì 23 ottobre, ndr), Ireland Baldwin ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe a proposito del suo passato e di come sia stato crescere «con dei familiari narcisisti, inaffidabili e tossicodipendenti». Che la - facebook.com Vai su Facebook
Ireland Baldwin e l’infanzia tra genitori narcisisti: una storia per capire i legami familiari - Crescere con genitori narcisisti”: la storia di Ireland Baldwin aiuta a capire le ferite invisibili dell’infanzia e come uscirne ... Secondo iodonna.it