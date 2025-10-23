Ireland Baldwin l'infanzia tormentata della figlia di Alec e Kim Basinger | Assenti e narcisisti

Il divorzio tra Alec Baldwin e Kim Basinger, una delle coppie d’oro di Hollywood negli anni Novanta, è stato notoriamente molto tormentato. Oggi però la figlia dell’ex coppia, Ireland Baldwin, ha deciso di raccontare qualcosa in più sulla sua infanzia, definendola « molto solitaria » e difficile. Ireland Baldwin, l’infanzia tormentata della figlia di Alec e Kim Basinger. Nel suo blog su Substack intitolato 30, Flirty, and Surviving Ireland, 29 anni, ha rivelato di essere « cresciuta senza due genitori in casa e senza fratelli o sorelle cui rivolgersi», ammettendo di entrare nei 30 anni con molto meno peso sulle spalle». 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Ireland Baldwin, l’infanzia tormentata della figlia di Alec e Kim Basinger: «Assenti e narcisisti»

News recenti che potrebbero piacerti

Crescere con genitori narcisisti”: la storia di Ireland Baldwin aiuta a capire le ferite invisibili dell’infanzia e come uscirne - X Vai su X

Alla vigilia del suo trentesimo compleanno (giovedì 23 ottobre, ndr), Ireland Baldwin ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe a proposito del suo passato e di come sia stato crescere «con dei familiari narcisisti, inaffidabili e tossicodipendenti». Che la - facebook.com Vai su Facebook

Ireland Baldwin e l’infanzia tra genitori narcisisti: una storia per capire i legami familiari - Crescere con genitori narcisisti”: la storia di Ireland Baldwin aiuta a capire le ferite invisibili dell’infanzia e come uscirne ... Lo riporta iodonna.it

"Narcisisti e tossicodipendenti": La figlia di Kim Basinger e Alec Baldwin contro i genitori - Su Substack nel suo blog personale Ireland Baldwin ha parlato della sua infanzia vissuta lontano dal padre, l'attore Alec Baldwin, e con una madre assente ... Riporta msn.com

Ireland Baldwin: “Sono cresciuta in una famiglia tossica” - Ireland Baldwin, figlia di Alec Baldwin, svela il lato più doloroso della sua infanzia e il suo impegno nel proteggere la figlia Holland. Segnala msn.com