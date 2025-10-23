Ireland Baldwin attacca i familiari | Ho escluso i membri della mia famiglia tossici dalla mia vita

La modella, figlia di Kim Basinger e Alec Baldwin, si è scagliata contro i membri della sua famiglia, con i quali ha rotto completamente i rapporti. Ireland Baldwin si appresta a compiere 30 anni e per l'occasione ha deciso di condividere con i propri fan le intenzioni su alcuni cambiamenti radicali nella sua vita. Figlia di Alec Baldwin e Kim Basinger, Ireland Baldwin ha scritto nella sua newsletter di aver tagliato i rapporti con alcuni membri della propria famiglia. Ireland Baldwin ha chiuso i rapporti con i familiari La modella ha raccontato di aver preso questa decisione per difendere la figlia Holland, 2 anni, da legami velenosi: "Entro nei 30 con molto meno peso sulle spalle" ha scritto nel post "Un peso causato dal bisogno di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ireland Baldwin attacca i familiari: "Ho escluso i membri della mia famiglia tossici dalla mia vita"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Crescere con genitori narcisisti”: la storia di Ireland Baldwin aiuta a capire le ferite invisibili dell’infanzia e come uscirne - X Vai su X

Alla vigilia del suo trentesimo compleanno (giovedì 23 ottobre, ndr), Ireland Baldwin ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe a proposito del suo passato e di come sia stato crescere «con dei familiari narcisisti, inaffidabili e tossicodipendenti». Che la - facebook.com Vai su Facebook

Ireland Baldwin attacca i familiari: "Ho escluso i membri della mia famiglia tossici dalla mia vita" - La modella, figlia di Kim Basinger e Alec Baldwin, si è scagliata contro i membri della sua famiglia, con i quali ha rotto completamente i rapporti. Segnala movieplayer.it

Ireland Baldwin attacca i genitori Alec e Kim Basinger: «La mia infanzia solitaria con dei familiari narcisisti, inaffidabili e tossicodipendenti» - La figlia di Alec Baldwin e Kim Basinger ha fatto il bilancio dei suoi primi 30 anni di vita sfogando tutta la sua amarezza con un lungo post sul proprio blog ... Riporta msn.com

“Ho avuto una famiglia narcisista, inaffidabile e tossica. Sono cresciuta senza genitori né fratelli”: Alec Baldwin e Kim Basinger accusati dalla figlia Ireland - La figlia di Alec Baldwin e Kim Basinger racconta la sua infanzia solitaria e la scelta di allontanarsi da alcuni parenti ... Come scrive ilfattoquotidiano.it