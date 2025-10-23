Ireland Baldwin attacca i familiari | Ho escluso i membri della mia famiglia tossici dalla mia vita

23 ott 2025

La modella, figlia di Kim Basinger e Alec Baldwin, si è scagliata contro i membri della sua famiglia, con i quali ha rotto completamente i rapporti. Ireland Baldwin si appresta a compiere 30 anni e per l'occasione ha deciso di condividere con i propri fan le intenzioni su alcuni cambiamenti radicali nella sua vita. Figlia di Alec Baldwin e Kim Basinger, Ireland Baldwin ha scritto nella sua newsletter di aver tagliato i rapporti con alcuni membri della propria famiglia. Ireland Baldwin ha chiuso i rapporti con i familiari La modella ha raccontato di aver preso questa decisione per difendere la figlia Holland, 2 anni, da legami velenosi: "Entro nei 30 con molto meno peso sulle spalle" ha scritto nel post "Un peso causato dal bisogno di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

