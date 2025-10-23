Iran immagini satellitari mostrano espansione siti nucleari e militari di Parchin e Isfahan | bunker tunnel e aree stoccaggio testate atomiche
Le immagini satellitari rivelano lavori di ampliamento e fortificazione in diversi siti nucleari e missilistici iraniani, segno di una crescente preparazione militare dopo la Guerra dei 12 Giorni e la continua minaccia israeliana Nuove immagini satellitari testimoniano l'espansione di siti nu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Studiando le immagini satellitari, si è scoperto che la vetta del vulcano estinto Taftan nell’Iran sud-orientale si è recentemente sollevata di 9 cm. Quali sono le cause? - facebook.com Vai su Facebook
Iran, demoliti siti nucleari a Teheran dopo guerra con Israele: il sospetto di prove nascoste - Immagini satellitari scattate a luglio e ad agosto mostrano la demolizione di strutture sensibili nei pressi di Teheran. Segnala it.euronews.com
Mar Rosso, strategia anti-Houthi: nuova base aerea sull’isola di Zuqar - Una nuova pista d’atterraggio sull’isola yemenita di Zuqar rafforza la rete logistica anti- Secondo msn.com