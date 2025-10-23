Iran immagini satellitari mostrano espansione siti nucleari e militari di Parchin e Isfahan | bunker tunnel e aree stoccaggio testate atomiche

Ilgiornaleditalia.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le immagini satellitari rivelano lavori di ampliamento e fortificazione in diversi siti nucleari e missilistici iraniani, segno di una crescente preparazione militare dopo la Guerra dei 12 Giorni e la continua minaccia israeliana Nuove immagini satellitari testimoniano l'espansione di siti nu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

iran immagini satellitari mostrano espansione siti nucleari e militari di parchin e isfahan bunker tunnel e aree stoccaggio testate atomiche

© Ilgiornaleditalia.it - Iran, immagini satellitari mostrano espansione siti nucleari e militari di Parchin e Isfahan: bunker, tunnel e aree stoccaggio testate atomiche

News recenti che potrebbero piacerti

Iran, demoliti siti nucleari a Teheran dopo guerra con Israele: il sospetto di prove nascoste - Immagini satellitari scattate a luglio e ad agosto mostrano la demolizione di strutture sensibili nei pressi di Teheran. Segnala it.euronews.com

iran immagini satellitari mostranoMar Rosso, strategia anti-Houthi: nuova base aerea sull’isola di Zuqar - Una nuova pista d’atterraggio sull’isola yemenita di Zuqar rafforza la rete logistica anti- Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Iran Immagini Satellitari Mostrano