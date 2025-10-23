Io sono Rosa Ricci Maria Esposito | Le scene d'azione grazie alla danza Avere Silvia con me mi aiuta a non cadere

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Io Sono Rosa Ricci uscirà al cinema il 30 ottobre. Ospite a Fanpage.it ha commentato la prova attoriale in questo action movie: "Aver fatto danza mi ha aiutato molto nelle scene d'azione, alla fine mi butto anche senza controfigura". Con lei anche Silvia Uras, autrice del singolo Vàttelo!, colonna sonora del film: "Averla avuta accanto è stato fondamentale perché lei è la colonna della mia vita. Se cade lei, mi cade tutto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

io sono rosa ricciIo sono Rosa Ricci: intervista video a Maria Esposito e Andrea Arcangeli - Con il titolo Io sono Rosa Ricci è la storia adrenalinica di formazione al crimine della giovane protag ... Lo riporta comingsoon.it

io sono rosa ricciTHE SPACE CINEMA - Maria Esposito in sala alla proiezione del film "Io sono Rosa Ricci", il 31 ottobre a Nola - Prosegue al The Space Cinema Nola la programmazione di eventi speciali per offrire al pubblico una ricca rassegna dedicata al meglio della stagione cinematografica italiana. Da napolimagazine.com

io sono rosa ricciIo sono Rosa Ricci - Io sono Rosa Ricci è un film del 2025 diretto da Lyda Patitucci con Maria Esposito e Raiz. Riporta movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Io Sono Rosa Ricci