Io miracolato ho bisogno dell' affetto di tutti

Ha chiesto al sindaco di rendere pubblica la foto perchè dopo aver visto morire i suoi colleghi e aver lui stesso visto la morte in faccia, ora ha bisogno dell'affetto di tutti per superare lo choc e tornare a condurre una vita il più possibile normale. La tragedia di Castel d'Azzano in provincia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it