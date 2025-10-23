Io miracolato ho bisogno dell' affetto di tutti
Ha chiesto al sindaco di rendere pubblica la foto perchè dopo aver visto morire i suoi colleghi e aver lui stesso visto la morte in faccia, ora ha bisogno dell'affetto di tutti per superare lo choc e tornare a condurre una vita il più possibile normale. La tragedia di Castel d'Azzano in provincia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Il carabiniere sopravvissuto: «Io miracolato, bloccato sotto le macerie pensavo solo ai colleghi» - Il vice brigadiere dei carabinieri Giuseppe Benso è un sopravvissuto. Lo riporta ilmessaggero.it