Io mi sono solo difeso | rischiava sette anni per tentato omicidio assolto
LECCE – Rischiava una condanna a sette anni per tentato omicidio e porto abusivo di armi, con l’aggravante di aver agito per futili motivi, ma nel processo in primo grado davanti alla Prima sezione penale collegiale del Tribunale di Lecce (presidente Fabrizio Malagnino; giudici a latere Maddalena. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
"Io mi sono solo difeso": rischiava sette anni per tentato omicidio, assolto - Un 49enne aveva rischiato di morire dopo una violenta lite: non voleva che stabilisse un giaciglio sotto casa sua