Io Canto Family anticipazioni del 23 ottobre | gli ospiti speciali della finale

Cala il sipario su I o Canto Family:  giovedì 23 ottobre andrà in onda l’ultima puntata del talent show condotto da Michelle Hunziker, che decreterà la coppia vincitrice dell’edizione 2025. Saranno otto i duetti formati da familiari che si contenderanno il titolo, giudicati dal pubblico in studio e dalla giuria composta da due giganti della musica italiana, Patty Pravo e Noemi. Chi riuscirà ad aggiudicarsi il montepremi di 50.000 euro e la vittoria finale? Io Canto Family, la finale: le anticipazioni. Un percorso fatto di musica, emozioni e legami familiari quello di I o Canto Family,  che giovedì 23 ottobre vedrà trionfare una delle otto coppie in gara. 🔗 Leggi su Dilei.it

