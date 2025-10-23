Cala il sipario su I o Canto Family: giovedì 23 ottobre andrà in onda l’ultima puntata del talent show condotto da Michelle Hunziker, che decreterà la coppia vincitrice dell’edizione 2025. Saranno otto i duetti formati da familiari che si contenderanno il titolo, giudicati dal pubblico in studio e dalla giuria composta da due giganti della musica italiana, Patty Pravo e Noemi. Chi riuscirà ad aggiudicarsi il montepremi di 50.000 euro e la vittoria finale? Io Canto Family, la finale: le anticipazioni. Un percorso fatto di musica, emozioni e legami familiari quello di I o Canto Family, che giovedì 23 ottobre vedrà trionfare una delle otto coppie in gara. 🔗 Leggi su Dilei.it

Io Canto Family, anticipazioni del 23 ottobre: gli ospiti speciali della finale