Io canto family 2025 streaming e diretta tv | dove vedere la sesta puntata

Io canto family 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la sesta e ultima puntata. Questa sera, giovedì 23 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Io canto family 2025, il talent show condotto da Michelle Hunziker. Il programma metterà in luce il legame unico che si crea tra i loro componenti, attraverso la passione per la musica. Ecco dove vederlo in diretta tv e in streaming. In tv. Appuntamento su Canale 5 questa sera, giovedì 23 ottobre 2025, alle ore 21.30. Io canto family streaming live. Se non siete a casa, potete seguire il programma su Mediaset Infinity, la piattaforma streaming gratuita disponibile su pc, smartphone, smart tv e tablet. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Io canto family 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata

