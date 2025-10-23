Investita in viale Michelangelo | grave una donna

Attimi di concitazione questa mattina, 23 ottobre, in viale Michelangelo. Qui una donna di 76 anni è stata investita da una vettura in transito mentre attraversava la strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'emergenza urgenza con l'ambulanza blsd della Croce Bianca e della Misericordia. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

