’Inverni’ concerti al Lyrick e Urban
Si chiama “Inverni” la stagione indoor dell’associazione Riverock che affianca al consolidato festival estivo un calendario pensato per dare spazio a nomi importanti e talenti emergenti del panorama musicale nazionale. La prima fase della stagione andrà in scena tra l’Urban Club di Perugia e il Lyrick di Assisi dove si comincia sabato con Nicolò Fabi. Quindi il 7 novembre Mezzosangue sarà all’Urban Club, per tornare al Lyrick il 29 novembre con Negrita, il primo dicembre con Noemi e il 7 dicembre con Edoardo. Il 29 dicembre The Zen Circus saranno all’Urban Club, seguito il 18 aprile da The Notwist sempre nel club perugino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
