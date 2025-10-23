Into the Blue 2025 | a Montalto la prima edizione del festival del pescato locale

Montalto di Castro, 23 ottobre 2025 – Montalto   di Castro   si prepara a ospitare,   sabato   25   e   domenica   26   ottobre 2025, il   Festival   del   Pescato   Locale   – Into the Blue 2025,  un nuovo evento dedicato al mare, alla pesca sostenibile e alla valorizzazione delle tradizioni gastronomiche del territorio. Promosso dal  Comune di Montalto di Castro  nell’ambito del PN FEAMPA 20212027 –  GAL Pesca Lazio, il festival — a ingresso gratuito — animerà per due giornate il  Teatro Lea Padovani con  degustazioni, laboratori, spettacoli e incontri aperti a tutti. Il festival nasce per raccontare il mare come risorsa preziosa e sostenibile, attraverso esperienze che uniscono educazione, gusto e tradizione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

