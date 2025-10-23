Into the Blue 2025 | a Montalto la prima edizione del festival del pescato locale

Montalto di Castro, 23 ottobre 2025 – Montalto di Castro si prepara a ospitare, sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, il Festival del Pescato Locale – Into the Blue 2025, un nuovo evento dedicato al mare, alla pesca sostenibile e alla valorizzazione delle tradizioni gastronomiche del territorio. Promosso dal Comune di Montalto di Castro nell’ambito del PN FEAMPA 20212027 – GAL Pesca Lazio, il festival — a ingresso gratuito — animerà per due giornate il Teatro Lea Padovani con degustazioni, laboratori, spettacoli e incontri aperti a tutti. Il festival nasce per raccontare il mare come risorsa preziosa e sostenibile, attraverso esperienze che uniscono educazione, gusto e tradizione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

