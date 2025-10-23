Intesa Svezia-Ucraina | i Gripen in rotta verso Kiev

Una firma a Linköping apre una strada lunga ma concreta: Svezia e Ucraina hanno siglato una lettera d'intenti per una cooperazione aeronautica che può ridisegnare i cieli del continente. Un accordo che intreccia industria, sicurezza e tempo, con la prospettiva di dotare Kiev dei caccia Gripen e consolidare gli equilibri europei.

