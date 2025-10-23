intesa sanpaolo a parigi le eccellenze italiane incontrano gli investitori internazionali

Si è tenuta a Parigi la quarta edizione di Italian excellences, mid corporate conference, l’iniziativa di Intesa Sanpaolo che riunisce le migliori imprese italiane e la comunità finanziaria internazionale in un appuntamento divenuto ormai punto di riferimento per il dialogo tra eccellenze produttive e investitori globali. L’evento, aperto da un incontro presso l’ Ambasciata d’Italia a Parigi, rappresenta una piattaforma unica di confronto per valorizzare il potenziale competitivo delle aziende italiane e promuoverne l’ internazionalizzazione. Quest’anno hanno preso parte alla conferenza circa 100 investitori istituzionali, rappresentativi di 60 primarie case di investimento, che hanno incontrato le società italiane partecipanti in un fitto calendario di oltre 500 meeting tra one-to-one e riunioni di gruppo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

