Intesa raggiunta per la costituzione dell’Azienda Consortile per le Politiche Sociali del Piano di Zona S1_01
Tempo di lettura: 2 minuti I Sindaci dei Comuni di Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Castel San Giorgio e Roccapiemonte, ricadenti nell’ambito del Piano di Zona S101 hanno raggiunto, a seguito di una recente riunione, un’intesa storica per la costituzione di un’Azienda Consortile per la gestione delle Politiche Sociali, fondata su un modello di governance paritaria. L’accordo è il frutto di un lavoro serrato e di un percorso di confronto sviluppato nell’ultimo anno, durante il quale i Sindaci hanno condiviso analisi e proposte, sempre con l’obiettivo di tutelare gli interessi delle comunità locali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
