Il 7 ottobre è uscito l’ultimo, intenso romanzo di Nicola Pesce, “Camminando tra i fiori scalzi”. L’opera racconta la storia struggente di un uomo che farebbe qualsiasi cosa pur di rivedere una persona che ha amato con tutto il cuore. Nicola Pesce ci ha fatto l’onore di parlarci del suo libro, ma anche di tanti altri argomenti. 1) Lei ha dichiarato che la sua missione nella vita è quella di diffondere la gentilezza, e attraverso i suoi libri ci riesce benissimo, perché sono intrisi di buoni sentimenti e di apertura verso il prossimo. Pensa davvero che la letteratura non rappresenti solo una forma d’arte, ma che possa avere anche e soprattutto un notevole potere salvifico e un effetto consolatorio nei confronti dei lettori? Che i miei libri siano intrisi di «buoni sentimenti» mi fa piacere e me ne scuso! È accaduto senza volerlo! Quando mi metto all’opera non penso mai di scrivere qualcosa di buono. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Intervista a Nicola Pesce