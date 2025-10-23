Intervista a Giovanni Turi di TerraRossa Edizioni

Come e quando nasce la casa editrice TerraRossa?Nasce nel 2017 con l’intenzione di pubblicare pochi libri ma con impegno e dedizione, che siano inediti (nella collana Sperimentali) o riedizioni (nella collana Fondanti), con un interesse particolare per le storie e le scritture eccentriche.Com’è. 🔗 Leggi su Lecceprima.it