Intersections 2025 | Il Festival Imperdibile di Marketing e Creatività a Milano

Intersections 2025: L'Evento Imperdibile per Professionisti del Marketing e della Creatività a Milano il 5 e 6 Novembre Unisciti a noi per due giorni di networking, innovazione e ispirazione. Scopri le ultime tendenze del marketing e della creatività, partecipa a workshop interattivi e ascolta esperti del settore. Non perdere l'opportunità di espandere le tue competenze e connetterti con leader del settore. Registrati ora per assicurarti un posto a questo evento straordinario! su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Intersections 2025: Il Festival Imperdibile di Marketing e Creatività a Milano

News recenti che potrebbero piacerti

Corriere della Sera. . Dopo il successo della prima edizione, torna Intersections, l’evento nato nel 2024 dall’unione di IAB Forum e IF! Italians Festival. Appuntamento il 5 e il 6 novembre all’Allianz MiCo di Milano per discutere delle intersezioni tra tecnologia, - facebook.com Vai su Facebook

Estate 2025: i festival musicali imperdibili in Europa - L’estate non è più solo sinonimo di spiagge assolate e tramonti infuocati: oggi è un vero e proprio viaggio sonoro, un percorso esperienziale dove ogni destinazione si trasforma in un palcoscenico a ... Secondo panorama.it