Intercettato traffico di valuta per sei milioni

Contrasto al traffico transfrontaliero di valuta, tra agosto e ottobre intercettata all’ aeroporto di Malpensa valuta per oltre sei milioni ed emesse sanzioni amministrative per 263.533 euro. È il bilancio dei controlli svolti dalle Fiamme Gialle e dai funzionari dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I passeggeri controllati, in entrata e in uscita dal territorio nazionale nello scalo varesino, sono stati più di 500, oltre 350 dei quali con valuta che oltrepassava la soglia consentita di diecimila euro. Le contestazioni sono avvenute sia a carico di italiani sia di stranieri, nella maggior parte dei casi in partenza per la Penisola Arabica, la Cina e l’Egitto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Intercettato traffico di valuta per sei milioni

