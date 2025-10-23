Intera famiglia trovata morta in casa | immane tragedia nel Rodigino

Canaro (Rovigo), 23 ottobre 2025 – Una tragedia che ha sconvolto tutta la comunità. Nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre, sono stati rinvenuti, privi di vita, i componenti di un’intera famiglia, oltre il proprio gatto. Si tratta del capo famiglia di 51anni, oltre la moglie di 47 e una figlia di 28, tutti di origine moldava, ma da circa 20 anni erano in Italia, ben integrati con il territorio. Abitavano in via Cesare Battisti, località Paviole, non lontano dal centro del paese e a ridosso del sottopasso ferroviario. Incidente tra 2 auto sulla Porrettana, morto un bimbo di 7 anni. “Forse non indossava la cintura” Sulle cause di questa morte collettiva, indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Intera famiglia trovata morta in casa: immane tragedia nel Rodigino

