Intera famiglia trovata morta a Rovigo | soffocati da fuoriuscita di monossido di carbonio

Con l’arrivare del freddo, immancabili gli incidenti domestici con il monossido di carbonio. Sono tutti morti nella notte per soffocamento da monossido di carbonio i componenti di una famiglia di Canaro, provincia di Rovigo. Erano alcuni giorni che la famiglia non dava proprie notizie. Quando i vigili del fuco sono entrati nell’abitazione hanno rinvenuto i corpi privi di vita di padre, madre e della figlia di 27 anni. Durante il sopralluogo la scoperta della fuoriuscita di monossido di carbonio dalla caldaia, un gas inodore e incolore. Le autorità hanno avviato accertamenti per confermare le cause del decesso e il momento esatto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

