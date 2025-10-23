Con l’arrivare del freddo, immancabili gli incidenti domestici con il monossido di carbonio. Sono tutti morti nella notte per soffocamento da monossido di carbonio i componenti di una famiglia di Canaro, provincia di Rovigo. Erano alcuni giorni che la famiglia non dava proprie notizie. Quando i vigili del fuco sono entrati nell’abitazione hanno rinvenuto i corpi privi di vita di padre, madre e della figlia di 27 anni. Durante il sopralluogo la scoperta della fuoriuscita di monossido di carbonio dalla caldaia, un gas inodore e incolore. Le autorità hanno avviato accertamenti per confermare le cause del decesso e il momento esatto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Intera famiglia trovata morta a Rovigo: soffocati da fuoriuscita di monossido di carbonio