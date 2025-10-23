Il noto giornalista Sandro Sabatini, tramite un video sul suo canale YouTube, ha elogiato Ange-Yoan Bonny. L’attaccante dell’ Inter si è reso protagonista di un inizio di stagione folgorante, con prestazioni sempre all’altezza e con una concretezza in fatto di gol, assist e sponde non comune. L’ex Parma, tanto voluto da L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Sandro Sabatini: “Su Bonny si erano sbagliati tutti, è costato pure la metà di Lucca e di Openda”