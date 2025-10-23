Inter oggi niente allenamento | il motivo

Inter. Dopo il rientro da Bruxelles, dove l’ Inter ha centrato un’altra vittoria europea, Cristian Chivu ha preso una decisione inaspettata ma ben ponderata: niente allenamento nella giornata di oggi. La squadra nerazzurra, reduce da un intenso ciclo di impegni tra campionato e coppe, si è ritrovata ieri ad Appiano Gentile solo per una breve seduta di scarico, mentre oggi resterà completamente a riposo. Una scelta controcorrente ma coerente con la filosofia del tecnico, che preferisce allentare la pressione in vista del big match di sabato sera contro il Napoli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Chivu ha deciso di premiare il gruppo dopo sette vittorie consecutive e una trasferta europea impegnativa, arrivata pochi giorni dopo la battaglia di Roma. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it