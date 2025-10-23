Inter Napoli Chivu ha già scelto l’assetto per il big match di campionato? Le ultime uscite portano ad una certezza in attacco! I dettagli

Altro giro, altro big match per l'Inter. Dopo la brillante vittoria europea di Bruxelles, Cristian Chivu guarda già alla prossima tappa del tour de force nerazzurro: la sfida

Inter, Chivu ha già scelto l'assetto anti-Napoli: Lautaro-Bonny, di nuovo insieme in attacco - Dopo la vittoria europea di Bruxelles, Cristian Chivu guarda già alla prossima tappa del tour de. Segnala tuttomercatoweb.com

Capello: "L'Inter di Chivu ha bruciato i tempi, ma guai a scendere in campo con la presunzione dello scorso anno. Il Napoli di Conte..." - Ecco le dichiarazioni dell'ex allenatore anche di Milan e Juve alla Gazzetta dello Sport. Da msn.com

Collovati: "Inter, Chivu ha trovato la quadra. Con il lancio di Esposito ha percepito un messaggio" - "Secondo me l’Inter, insieme al Napoli, è la candidata principale per lo Scudetto. Come scrive msn.com