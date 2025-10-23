Inter Napoli Chivu costretto ad ardue scelte in vista dell’inesorabile sfida scudetto! Le ultime
Inter News 24 Inter Napoli, ballottaggio nel settore avanzato per Chivu! Quali combinazioni potrebbe scegliere il tecnico per scalfire la difesa partenopea. L’ Inter si avvicina allo scontro diretto di sabato al Maradona contro il Napoli con grande fiducia dopo la schiacciante vittoria per 4-0 contro l’Union Saint-Gilloise in Champions League. Una partita che ha visto brillare due giovani talenti: Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny. Esposito, classe 2005, ha finalmente trovato il gol in Champions dopo aver sprecato due occasioni clamorose, dimostrando però calma e lucidità nel trovare la rete. Bonny, entrato dalla panchina, ha servito un assist perfetto per il compagno, con una giocata che ha confermato la sua grande qualità. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Le italiane in Champions League: l’Inter sa solo vincere ed è a punteggio pieno con le big d’Europa, Atalanta e Napoli in zona playoff, con questa classifica la Juventus sarebbe eliminata - facebook.com Vai su Facebook
L’Inter aggancia Napoli e Roma in vetta Domani tocca a Milan e Juve rispondere #RomaInter #SerieAEniLive #DAZN - X Vai su X
Inter, scelta forte di Chivu in vista del Napoli: la novità dell’ultim’ora - L'Inter sa che il big match contro il Napoli sarà difficile e tutt'altro che scontato, ma la decisione di Chivu spiazza. Lo riporta spaziointer.it
Inter, Chivu ha già scelto la coppia d'attacco per il Napoli: la sua decisione - Dopo la vittoria europea di Bruxelles, Cristian Chivu guarda già alla prossima tappa del tour de force nerazzurro: la sfida di sabato a Napoli. Come scrive tuttonapoli.net
Infortunio Thuram, c’è l’annuncio di Chivu: i nuovi tempi di recupero - Infortunio Thuram – Segnali non incoraggianti per Thuram e per il suo ritorno in campo dopo il recente infortunio. fantamaster.it scrive