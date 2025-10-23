Inter Napoli Chivu costretto ad ardue scelte in vista dell’inesorabile sfida scudetto! Le ultime

Inter News 24 Inter Napoli, ballottaggio nel settore avanzato per Chivu! Quali combinazioni potrebbe scegliere il tecnico per scalfire la difesa partenopea. L’ Inter si avvicina allo scontro diretto di sabato al Maradona contro il Napoli con grande fiducia dopo la schiacciante vittoria per 4-0 contro l’Union Saint-Gilloise in Champions League. Una partita che ha visto brillare due giovani talenti: Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny. Esposito, classe 2005, ha finalmente trovato il gol in Champions dopo aver sprecato due occasioni clamorose, dimostrando però calma e lucidità nel trovare la rete. Bonny, entrato dalla panchina, ha servito un assist perfetto per il compagno, con una giocata che ha confermato la sua grande qualità. 🔗 Leggi su Internews24.com

