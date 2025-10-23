Inter Mutu | Chivu orgoglio rumeno

L’ Inter sta vivendo un momento importante in questo ultimo periodo, con il raggiungimento di 7 vittorie consecutive e una maggiore consapevolezza dei suoi mezzi. Tra i meriti, vanno ovviamente lodati quelli di Cristian Chivu, allenatore che sta riuscendo a trasmettere mentalità ad una squadra già altamente competitiva. A parlare del percorso del tecnico rumeno ci ha pensato Adrian Mutu, suo connazionale, ai microfoni del podcast GSP “2 la 1”: “Chivu ha fatto mesi straordinari al Parma, ha salvato la squadra dalla retrocessione con un percorso più che dignitoso. L’obiettivo è stato raggiunto. La sua idea di allenatore è sempre stata orientata verso l’Italia. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

