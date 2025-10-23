Inter l’attacco è il punto forte della squadra di Chivu Il dato sui gol segnati è impressionante
Inter News 24 Inter, che attacco! Sono tantissime le reti segnate dai nerazzurri in queste prime uscite stagionali. L’ Inter si conferma una macchina da gol. Il cambio in panchina da Simone Inzaghi a Cristian Chivu non ha rallentato la produzione offensiva dei nerazzurri, che continuano a viaggiare a ritmi impressionanti. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, la squadra ha realizzato 27 reti in 10 partite ufficiali, mantenendo una media di quasi tre gol a incontro. Solo contro Roma (1-0) e Udinese (1-2) la formazione milanese ha segnato meno di due gol, ma per il resto l’attacco ha mostrato un’efficacia devastante. 🔗 Leggi su Internews24.com
