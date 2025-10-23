Inter la macchina perfetta Chivu | Gruppo fantastico
"Questa squadra ha il fuoco dentro". Ravvivarlo, però, non era semplice. L’Inter di Christian Chivu, in poco più di un mese (dal ko di Torino del 13 settembre ad oggi), quel fuoco lo ha riacceso. E lo ha palesato. All’Anderlecht Stadium di Bruxelles è stato calato il poker: un margine di quattro reti, in trasferta, questa società non lo produceva dall’1-5 di Valencia del 20 ottobre 2004. E nessuna concessa in tre gare, come solo l’Arsenal. Si può parlare del valore degli avversari affrontati (Ajax, Slavia Praga e Union SG, tre punti complessivi in classifica), dei pericoli del calendario che si prospetta (Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund dopo il modesto Kairat), ma il settebello di vittorie consecutive tra campionato e coppa è un altro dato che dice molto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
