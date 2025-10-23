Inter Fulvio Collovati | Chivu ha finalmente trovato la quadra bravo a lanciare giovani come Pio Esposito

L’ex calciatore Fulvio Collovati, ha parlato dell’inizio di stagione dell’ Inter toccando vari temi. Dal lavoro svolto sin qui da Cristian Chivu alla lotta scudetto fino alla crescita esponenziale di un giovane talento come l’attaccante classe 2005 Francesco Pio Esposito. Ecco cosa ha detto. Inter, Collovati: “La mano di Chivu si L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Fulvio Collovati: “Chivu ha finalmente trovato la quadra, bravo a lanciare giovani come Pio Esposito”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Roberto Pruzzo e Fulvio Collovati durante la sfida tra Inter e Roma della stagione 1985/1986 - X Vai su X

Roberto Pruzzo e Fulvio Collovati durante la sfida tra Inter e Roma della stagione 1985/1986 - facebook.com Vai su Facebook

Collovati: "Inter, Chivu ha trovato la quadra. Con il lancio di Esposito ha percepito un messaggio" - "Secondo me l’Inter, insieme al Napoli, è la candidata principale per lo Scudetto. Come scrive msn.com

Collovati: "Gasperini forse non era pronto per l'Inter. Chivu bene dopo l'impatto negativo" - Fulvio Collovati, intervistato dal quotidiano Il Tempo nel giorno della sfida tra Roma e Inter, presenta così la partita dell'Olimpico: "L’Inter è la squadra favorita insieme al Napoli per lo scudetto ... Come scrive msn.com

Collovati: “Inter favorita, ma la Roma ha stupito tutti. Saranno decisivi…” - Fulvio Collovati, ex difensore di Inter e Roma, ha presentato i temi della gara in programma questa sera all'Olimpico ai microfoni de Il Tempo: "L'Inter è la squadra favorita insieme al Napoli per lo ... Riporta msn.com