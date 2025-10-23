Inter e Milan si sfidano sul mercato | nel mirino il leader della Lazio

Inter e Milan sono pronte a darsi battaglia sul mercato per il top player della Lazio: un fattore favorisce la società nerazzurra nella corsa. La prossima sessione di calciomercato potrebbe trasformarsi in un nuovo derby milanese. Inter e Milan sono pronte a contendersi Mario Gila, il leader difensivo della Lazio. La società nerazzurra vuole rinnovare la propria difesa, considerando che Stefan De Vrij e Francesco Acerbi lasceranno il club al termine della stagione. I due centrali sono in scadenza di contratto a giugno e con alcuna possibilità di rinnovo. Mentre il Milan è alla ricerca di un nuovo leader difensivo capace di garantire maggiore solidità al reparto arretrato. 🔗 Leggi su Sportface.it