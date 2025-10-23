Inter 58 milioni per Nico Paz | l’interesse nerazzurro rimane ma il Real resta l’ostacolo

23 ott 2025

Che l’ Inter  sia in  pole position  tra gli estimatori di  Nico Paz  non è più un mistero. Il club nerazzurro da tempo segue con attenzione il talento argentino del  Como, individuandolo come uno dei prospetti più luminosi del calcio mondiale. Un interesse costante, alimentato dalla stima reciproca e dal fascino che il profilo del giovane centrocampista esercita sugli uomini di mercato interisti. Tuttavia, la trattativa per portarlo a Milano resta tutt’altro che agevole. Il sogno di vederlo con la maglia dell’Inter, però, non si è mai spento nei corridoi di  Viale della Liberazione, dove la dirigenza starebbe continuando a lavorare per trasformare l’ambizione in realtà. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

