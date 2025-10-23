Insulti omofobi e minacce al coinquilino | a processo un 34enne

Un uomo di 34 anni è finito a processo con l’accusa di stalking nei confronti dell’ex coinquilino di 28 anni. L’uomo avrebbe offeso, minacciato e insultato con frasi omofobe per più di un anno la vittima, che a quel punto ha sporto denuncia.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayCome scrive. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

