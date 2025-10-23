Insulti in cella a Sarkò in diretta social

Era già una «prima» nella storia della République, l'entrata in carcere da detenuto di un ex capo dello Stato francese. È diventata un caso la prima notte: nel cuore della quale, un detenuto ha trasmesso in diretta sui social ciò che stava accadendo, nonostante i cellulari siano severamente vietati all'interno della prigione parigina de La Santé: minacce di morte, urla, insulti di ogni genere. A Nicolas Sarkozy, che sta scontando la sua pena per associazione a delinquere finalizzata al reperimento di finanziamenti per la campagna presidenziale del 2007, da presunto innocente visto che il processo d'appello non è ancora iniziato, erano stati forniti tappi per le orecchie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

