Insulti atteggiamenti di sfida e calci all' auto della Polizia in pieno centro | due giovani allontanati con Foglio di via

ANCONA - Atteggiamenti provocatori, insulti e persino un calcio all’auto di servizio: sono due i Fogli di via obbligatori emessi dal Questore Capocasa nei confronti di due maggiorenni, un tunisino e un italiano, che nei giorni scorsi hanno ostacolato il controllo dei polizotti delle Volanti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it