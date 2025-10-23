Insulti atteggiamenti di sfida e calci all' auto della Polizia in pieno centro | due giovani allontanati con Foglio di via
ANCONA - Atteggiamenti provocatori, insulti e persino un calcio all’auto di servizio: sono due i Fogli di via obbligatori emessi dal Questore Capocasa nei confronti di due maggiorenni, un tunisino e un italiano, che nei giorni scorsi hanno ostacolato il controllo dei polizotti delle Volanti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Episodi sia all'andata che al ritorno in una sfida fra under 14, con insulti continuati anche sui social. - facebook.com Vai su Facebook
Tensione Real Madrid, insulti e calci all'auto di Bale - Protagonista involontario Gareth Bale, la cui macchina all'ingresso del centro sportivo merengue viene presa a ... Segnala calciomercato.com