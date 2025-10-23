Insulta e minaccia l' ex compagna davanti alla polizia | arrestato per stalking

Ha seguito e insultato per strada l’ex compagna. Non si è fermato neanche davanti a una volante della polizia. E per lui sono scattate le manette.Un uomo di 53 anni è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori in via Harar a Milano (zona San Siro) nel tardo pomeriggio di mercoledì 22. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

