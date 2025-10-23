Carissime lettrici, cari lettori, benvenuti a una nuova edizione di #InsideUsa, la vostra finestra sugli Stati Uniti, dove analizziamo i retroscena politici e culturali che stanno modellando il presente e il futuro della superpotenza. Io sono Roberto Vivaldelli e, come ogni giovedì, vi portiamo nel cuore delle dinamiche americane. Pronti? Partiamo! Questa settimana parliamo di un allarme lanciato da un rapporto di The National Interest e Stimson Center: le tendenze economiche e demografiche degli Stati Uniti richiamano società pre-rivoluzionarie del passato. L’omicidio di Charlie Kirk, figura di spicco della destra, ha riacceso i timori di una deriva verso una seconda guerra civile o un’autocrazia. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - InsideUsa – l’ombra della guerra civile: una società sempre più violenta