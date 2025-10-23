Inquilino abusivo sfrattato dalla casa popolare torna e dà fuoco all' alloggio
Momenti di paura nella tarda serata di ieri nel quartiere periferico Borgo Nuovo di Palermo. Un incendio è divampato in una casa popolare occupata abusivamente che era stata sgomberata ieri pomeriggio per essere assegnata agli aventi diritto. Secondo una prima ricostruzione effettuata chi abitava illegalmente l'alloggio si sarebbe ripresentato dopo che l'assessore all'Emergenza abitativa Fabrizio Ferrandelli aveva effettuato lo sfratto e aveva denunciato le pessime condizioni in cui versava l'appartamento. Poco prima delle 21 quando gli agenti di polizia si sono allontanati è scoppiato l'incendio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
