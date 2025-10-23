Inquilino abusivo sfrattato dalla casa popolare torna e dà fuoco all' alloggio

Iltempo.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura nella tarda serata di ieri nel quartiere periferico Borgo Nuovo di Palermo. Un incendio è divampato in una casa popolare occupata abusivamente che era stata sgomberata ieri pomeriggio per essere assegnata agli aventi diritto. Secondo una prima ricostruzione effettuata chi abitava illegalmente l'alloggio si sarebbe ripresentato dopo che l'assessore all'Emergenza abitativa Fabrizio Ferrandelli aveva effettuato lo sfratto e aveva denunciato le pessime condizioni in cui versava l'appartamento. Poco prima delle 21 quando gli agenti di polizia si sono allontanati è scoppiato l'incendio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

inquilino abusivo sfrattato dalla casa popolare torna e d224 fuoco all alloggio

© Iltempo.it - Inquilino abusivo sfrattato dalla casa popolare, torna e dà fuoco all'alloggio

Leggi anche questi approfondimenti

inquilino abusivo sfrattato casaInquilino abusivo sfrattato dalla casa popolare, torna e dà fuoco all'alloggio - Momenti di paura nella tarda serata di ieri nel quartiere periferico Borgo Nuovo di Palermo. iltempo.it scrive

Abusivi sfrattati a San Pietro la casa era occupata da 2 anni - Da ieri mattina una casa di via San Pietro in Verzolo, da mesi occupata illegalmente, è tornata alla sua legittima ... Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it

Santa Vittoria in Matenano, perseguita i proprietari, sfrattato con l’inquilino che rischia anche il processo per violenza privata, danneggiamento e stalking - L’uomo abita in una casa di proprietà di una coppia, che vive lì vicino. Secondo corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Inquilino Abusivo Sfrattato Casa