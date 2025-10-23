Innovazione il chip Willow di Google batte i supercomputer nel calcolo quantistico

Il gigante della ricerca,  Google,  ha annunciato un importante progresso  nel calcolo quantistico: il suo chipWillow”  ha eseguito  l’algoritmo “Quantum Echoes”  con prestazioni superiori ai migliori supercomputer tradizionali. Secondo quanto riportato in uno studio pubblicato sulla r ivista Nature, l’algoritmo è verificabile e ripetibile su altre piattaforme  quantistiche, e ha operato  13.000 volte più velocemente  rispetto ai sistemi classici. Google ritiene che questo risultato possa aprire la strada a concrete applicazioni della tecnologia quantistica entro cinque anni, in settori come la medicina e la scienza dei materiali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

