Innovazione domani ad Avellino la finale di Start Cup Campania 2025 | il programma
Domani, venerdì 24 ottobre, dalle ore 11.30, la sede storica della Camera di commercio Irpinia Sannio (piazza Duomo 5, Avellino) ospita la finale di Start Cup Campania 2025, business plan competition promossa delle Università Federico II, Luigi Vanvitelli, Parthenope, Suor Orsola Benincasa, Sannio di Benevento, Salerno e L’Orientale. La giornata si apre con un momento di networking e business matching tra i team finalisti e gli stakeholder. Alle 14,30 il via alla competizione con i saluti istituzionali di Marco Consales, direttore Start Cup Campania; Gerardo Canfora, rettore dell’Università degli Studi del Sannio; Girolamo Pettrone, commissario straordinario della Camera di Commercio Irpinia Sannio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
