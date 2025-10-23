Infortunio Thuram si allungano i tempi | la decisione per il Napoli e il nuovo obiettivo per il rientro

Inter News 24 Infortunio Thuram, le ultime sulle condizioni dell'attaccante nerazzurro in vista della prossima sfida alla Roma. Tutti i dettagli in merito. Il recupero di Marcus Thuram è una delle questioni più attese in casa Inter. Alla vigilia della trasferta in Belgio per la partita di Champions League contro l'Union Saint-Gilloise, Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha fatto il punto sulla situazione fisica dell'attaccante francese. Purtroppo, non arrivano buone notizie riguardo il suo recupero in vista del prossimo big match contro il Napoli. Come dichiarato dallo stesso Chivu, "Per Thuram c'è bisogno di qualche giorno in più.

