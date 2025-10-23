Infortunio Thuram novità importanti in vista del Napoli | potrebbe slittare il suo rientro? Le novità sulle condizioni dell’attaccante francese
Infortunio Thuram, novità importanti in vista del Napoli: secondo Tuttosport potrebbe slittare il suo rientro in campo? Le novità sulle sue condizioni L’Inter dovrà fare a meno ancora di Marcus Thuram. L’attaccante francese, fermo dal 30 settembre per un problema al bicipite femorale, non sarà a disposizione di Cristian Chivu per il big match di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
L’infortunio di #Thuram è più grave di quanto sembrasse all’inizio. Oltre al #Napoli, il francese salterà altre sfide importanti ?Secondo Tuttosport, il rientro dell’ex #Mönchengladbach è previsto agli inizi di novembre TUTTE LE NEWS SU INTERNEWS24 - facebook.com Vai su Facebook
FLASH | Infortunio Thuram, il verdetto finale per Roma-Inter 7^ giornata - Importanti novità arrivano da Appiano Gentile, dove l’Inter ha svolto l’allenamento mattutino ... Secondo fantamaster.it