Infortunio Thuram novità importanti in vista del Napoli | potrebbe slittare il suo rientro? Le novità sulle condizioni dell’attaccante francese

Calcionews24.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Thuram, novità importanti in vista del Napoli: secondo Tuttosport potrebbe slittare il suo rientro in campo? Le novità sulle sue condizioni L’Inter dovrà fare a meno ancora di Marcus Thuram. L’attaccante francese, fermo dal 30 settembre per un problema al bicipite femorale, non sarà a disposizione di Cristian Chivu per il big match di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

infortunio thuram novit224 importanti in vista del napoli potrebbe slittare il suo rientro le novit224 sulle condizioni dell8217attaccante francese

© Calcionews24.com - Infortunio Thuram, novità importanti in vista del Napoli: potrebbe slittare il suo rientro? Le novità sulle condizioni dell’attaccante francese

News recenti che potrebbero piacerti

FLASH | Infortunio Thuram, il verdetto finale per Roma-Inter 7^ giornata - Importanti novità arrivano da Appiano Gentile, dove l’Inter ha svolto l’allenamento mattutino ... Secondo fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Thuram Novit224 Importanti