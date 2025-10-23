Inter News 24 Infortunio Thuram, le condizioni aggiornate del centravanti nerazzurro in vista del big match di Serie A contro i partenopei. L’Inter dovrà fare a meno ancora di Marcus Thuram. L’attaccante francese, fermo dallo scorso 30 settembre per un problema al bicipite femorale, non sarà a disposizione di Cristian Chivu per il big match di sabato contro il Napoli. Come riporta Tuttosport, il numero 9 nerazzurro non ha ancora completato il recupero e il suo rientro in campo è previsto non prima della trasferta di Verona, quando potrebbe tornare almeno in panchina. Thuram si era infortunato durante la gara di Champions League contro lo Slavia Praga, e da allora ha dovuto interrompere un avvio di stagione brillante, segnato da 5 gol e 4 assist in tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunio Thuram, il francese è ancora ai box? Tutti gli aggiornamenti sul centravanti in vista della delicata sfida contro il Napoli