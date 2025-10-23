Infortunio Thuram il francese è ancora ai box? Tutti gli aggiornamenti sul centravanti in vista della delicata sfida contro il Napoli

Inter News 24 Infortunio Thuram, le condizioni aggiornate del centravanti nerazzurro in vista del big match di Serie A contro i partenopei. L’Inter dovrà fare a meno ancora di Marcus Thuram. L’attaccante francese, fermo dallo scorso 30 settembre per un problema al bicipite femorale, non sarà a disposizione di Cristian Chivu per il big match di sabato contro il Napoli. Come riporta Tuttosport, il numero 9 nerazzurro non ha ancora completato il recupero e il suo rientro in campo è previsto non prima della trasferta di Verona, quando potrebbe tornare almeno in panchina. Thuram si era infortunato durante la gara di Champions League contro lo Slavia Praga, e da allora ha dovuto interrompere un avvio di stagione brillante, segnato da 5 gol e 4 assist in tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

