Infortunio Thuram il francese è ancora ai box? Tutti gli aggiornamenti sul centravanti in vista della delicata sfida contro il Napoli
Inter News 24 Infortunio Thuram, le condizioni aggiornate del centravanti nerazzurro in vista del big match di Serie A contro i partenopei. L’Inter dovrà fare a meno ancora di Marcus Thuram. L’attaccante francese, fermo dallo scorso 30 settembre per un problema al bicipite femorale, non sarà a disposizione di Cristian Chivu per il big match di sabato contro il Napoli. Come riporta Tuttosport, il numero 9 nerazzurro non ha ancora completato il recupero e il suo rientro in campo è previsto non prima della trasferta di Verona, quando potrebbe tornare almeno in panchina. Thuram si era infortunato durante la gara di Champions League contro lo Slavia Praga, e da allora ha dovuto interrompere un avvio di stagione brillante, segnato da 5 gol e 4 assist in tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
L’infortunio di #Thuram è più grave di quanto sembrasse all’inizio. Oltre al #Napoli, il francese salterà altre sfide importanti ?Secondo Tuttosport, il rientro dell’ex #Mönchengladbach è previsto agli inizi di novembre TUTTE LE NEWS SU INTERNEWS24 - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio Thuram L'idea di Chivu - X Vai su X
Infortunio Thuram, c’è l’annuncio di Chivu: i nuovi tempi di recupero - Infortunio Thuram – Segnali non incoraggianti per Thuram e per il suo ritorno in campo dopo il recente infortunio. Da fantamaster.it
Inter, infortunio Thuram: ansia totale, suona l’allarme! - Brutte notizie dall'infermeria dell'Inter, sia per Chivu, sia per i tifosi nerazzurri e per i ... Scrive fantamaster.it
Inter, Thuram salta anche il Napoli: il piano di recupero e la data di rientro - L'attaccante francese, che non scende in campo dal 30 settembre, deve recuperare dal problema al bicipite femorale ... Si legge su msn.com