Infortunio sul lavoro dipendente si schiaccia una mano

Udinetoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un infortunio sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi, 23 ottobre, a Osoppo. A farne le spese è stato un dipendente della Ledraplastic Spa, azienda fondata nel 1963 che si occupa della produzione di giocattoli e strumenti per il fitness che ha sede al civico 1 di via Brigata Re. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

infortunio lavoro dipendente schiacciaIncidenti sul lavoro a Gambolò e Tromello: feriti un 24enne e un 53enne - A Gambolò 24enne ferito semopre alla mano dal macchinario che solleva i cassonetti ... Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it

infortunio lavoro dipendente schiacciaGiornata nera sul lavoro. Infortunati due operai: uno rischia l’amputazione delle dita di una mano - Incidenti alla Federfin Tech di Tromello e alla Tecnoservice di Gambolò. Scrive msn.com

infortunio lavoro dipendente schiacciaComo, infortunio sul lavoro: precipita in un canalone per 40 metri, gravissimo operaio 26enne - È stato soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale di Varese in condizioni critiche ... Si legge su milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Lavoro Dipendente Schiaccia