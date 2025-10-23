Infortunio Pulisic lo statunitense rassicura i tifosi del Milan | il messaggio social

Pianetamilan.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Christian Pulisic, attaccante del Milan, sui social ha voluto dare un messaggio ai tifosi rossoneri circa il suo percorso di recupero dall'infortunio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

infortunio pulisic lo statunitense rassicura i tifosi del milan il messaggio social

© Pianetamilan.it - Infortunio Pulisic, lo statunitense rassicura i tifosi del Milan: il messaggio social

Approfondisci con queste news

infortunio pulisic statunitense rassicuraPulisic rassicura: "Sono state un paio di settimane difficili ma il recupero sta andando alla grande" - Nei giorni scorsi Christian Pulisic si è sottoposto a risonanza magnetica per capire l'entità dell'infortunio sofferto in nazionale, nell'amichevole tra USA e Australia. Secondo milannews.it

infortunio pulisic statunitense rassicuraMilan, infortunio Pulisic: c'è lesione, i tempi di recupero e quante partite salta - Gli esami confermano le sensazioni negative sull'infortunio di Pulisic: c'è lesione per lo statunitense, il Milan dovrà fare a meno di lui I timori del Milan sono confermati: c'è lesione per Christian ... Lo riporta calciomercato.com

infortunio pulisic statunitense rassicuraInfortunio Pulisic, arriva l’esito degli esami per l’attaccante statunitense! Allegri perde un altro titolare: i dettagli - Tutti gli aggiornamenti I problemi non finiscono per Massimiliano Allegri: l’infermeria di Milanello continua ... Si legge su calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Pulisic Statunitense Rassicura